В Татарстане медведя возят на легковушке в качестве пассажира

Жители Набережных Челнов заметили, как медведя перевозят на пассажирском сиденье легкового автомобиля. Косолапый высовывается в окно и смотрит по сторонам.

Ролики с мишкой в машине появились в социальных сетях, передает телеканал РЕН ТВ. Животное едет на заднем сидении автомобиля и смотрит в окно.

Пользователи были возмущены действиями владельца медведя. По их мнению, опасных хищников нужно перевозить согласно определенным правилам, зверю не место на пассажирском сиденье.

Предположительно, мишка является цирковым. Ранее жители города неоднократно выкладывали в соцсети видео, где животное гуляет по улицам в наморднике и на поводке.

Казань, Зоя Осколкова

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