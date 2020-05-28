В Северной Осетии действовала секта «Свидетелей СССР»

Полицейские Северной Осетии раскрыли банду мошенников, которые предлагали гражданам оформить гражданство СССР, а также обещали льготы на услуги ЖКХ и компенсации по вкладам советских времен.

Аферисты называли себя Верховным Советом Осетинской АССР. Они за деньги выдавали гражданам не имевшие никакой юридической силы временные удостоверения личности гражданина СССР. Тем, кто вступил в секту, мошенники обещали надбавки к зарплате и компенсации выплат по вкладам, которые были открыты до 1991 года.

Кроме того, обманщики заверили своих жертв, что теперь им не нужно оплачивать квитанции за коммуналку и платить налоги. В результате участникам секты не только не помогли материально, но и вогнали в долги. Люди поняли, что их обманули, когда электричество стали отключать за неуплату.

«Таким образом, за время существования организации, группа мошенников смогла обмануть около тысячи доверчивых граждан, а полученные незаконным путем деньги потратить на личные нужды», – сообщили в региональном управлении МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Владикавказ, Зоя Осколкова

Владикавказ. Другие новости 28.05.20

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