Рожавшую дома жительницу Магадана посадят в тюрьму за гибель сына

Жительница Магадана не обратилась к врачам, а решила рожать самостоятельно. В результате ребенок погиб, а женщину приговорили к лишению свободы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Роды состоялись в феврале 2018 года. Будущая мать не состояла на учете в женской консультации и в домашних условиях самостоятельно родила мальчика.

«После родоразрешения женщина, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребенку не обратилась, не обеспечив безопасность его жизни и здоровью», – сообщили следователи.

Скорую помощь вызвали соседи, которым мать рассказала, что младенец не подает признаков жизни. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть новорожденного.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина не отрицала своей вины. Магаданский городской суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к лишению свободы на срок в полтора года.

Магадан, Зоя Осколкова

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