Магазинный чек в пакете с мертвым младенцем помог выйти на убийцу

В Красноярском крае вычислили личность матери, расправившейся с новорожденным ребенком. Тело младенца в пакете нашли в марте в протоке реки Енисея в городе Минусинск. Детоубийцу удалось установить спустя два месяца.

По информации ГУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, тело ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено 23 марта. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). В ходе расследования сыщики проверили около 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов приблизительно в период обнаружения тела младенца.

Выйти на убийцу помог забытый в пакете кассовый чек из магазина. Оказалось, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты 30-летней жительницей Минусинска. Подозреваемая первоначально отрицала свою причастность к расправе над ребенком. Однако молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина приходится матерью убитому ребенку.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 28.05.20

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