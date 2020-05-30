В Красноярске грабители в масках стреляли в инкассаторов: двое ранены

В Красноярске два инкассатора пострадали при вооруженном нападении на их машину. Преступники забрали сумку с деньгами и скрылись. В городе введен специальный план по задержанию злоумышленников, сообщили в региональном полицейском главке.

Нападение на инкассаторов было совершено около 08:15 у отделения Сбербанка на улице Щорса в Кировском районе. Два инкассатора получили огнестрельные ранения. Сейчас они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к нападению. В городе объявлен специальный план по задержанию преступников.

В интернете появилось видео с камеры уличного видеонаблюдения, на котором запечатлено нападение на инкассаторов. На кадрах видно, как двое инкассаторов достают сумку из машины. В это время двое неизвестных в белых масках подбегают к ним. Один из них открыл огонь по инкассаторам, после чего нападавшие забрали сумку и убежали. Грабители сели в черные «Жигули» и скрылись. Позже преступники сменили машину. По данным полиции, преступники могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер».

В Сбербанке подтвердили факт нападения, однако подробности не раскрыли.

Известно, что инкассаторы в момент нападения были в бронежилетах. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, перевозчикам денег стреляли по ногам. Оба пострадавших прооперированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 29.05.20

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