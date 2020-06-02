Жители Кубани почувствовали подземные толчки

В Краснодарском крае зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 балла. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, землетрясение произошло в Крымском районе. «Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», – добавили в службе спасения.

По данным Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 3,9 балла было зафиксировано между поселком Адагум и станицей Варениковской в Крымском районе.

Жители нескольких хуторов и сел написали в соцсетях, что почувствовали подземные толчки.

В настоящее время на место выехали оперативные группы для обследования последствий землетрясения.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 02.06.20

По факту падения лифта с людьми в Благовещенске возбудили дело. / В Москве завершено расследование уголовного дела о «трупах в Крылатском». / В Ноябрьске на дорогу чуть не рухнул строительный кран. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»