В реке Енисей нашли тело семилетнего мальчика

В протоке реки Енисей обнаружено тело семилетнего мальчика. Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении ребенка.

Установлено, что малыш играл с друзьями на детской площадке, все ребята разошлись по домам, а мальчик бесследно исчез. Были организованы поиски. На следующий день тело ребенка нашли в воде неподалеку от Октябрьского моста.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи изымают видео с камер наблюдения, что установить маршрут ребенка, отрабатываются различные версии произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 03.06.20

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