Школьного физрука в Нижневартовске заподозрили в совращении учениц (ФОТО)

В Нижневартовске по подозрению в педофилии задержан 59-летний учитель физкультуры одной из городских школ. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 135 и п.«а» ч.3 ст. 132 УК РФ (развратные и иные насильственные действия сексуального характера). Следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого.

Подозреваемого в педофилии задержали бойцы ОМОН Росгвардии, фото: СКР по ХМАО-Югре

По версии следствия, преступления совершались с 2015 по 2020 годы в помещении школы. На данный момент известно о трех потерпевших, двум из которых на момент совершения преступных деяний было 15 лет, одной – 16 лет.

Длительное время школьницы не обращались в полицию, поскольку боялись расправы со стороны физрука. О преступлениях стало известно от подруги одной из жертв педофила.

В ходе проверки полученной информации, опроса потерпевших и учителей факт домогательства к несовершеннолетним со стороны учителя подтвердился. Мужчине предъявили обвинения по статьям о развратных и иных насильственных действиях сексуального характера.

Следователи допускают, что потерпевших может быть больше. В настоящее время следствие проверяет «еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого», отмечается в сообщении окружного управления СКР. Кроме того, следователи проверяют «факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы».

При задержании подозреваемый пытался сбежать из школы. Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Нижневартовск, Наталья Петрова

Нижневартовск. Другие новости 03.06.20

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