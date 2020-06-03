Во время охоты в тундре 12-летний мальчик застрелил подростка

В Ненецком автономном округе 12-летний мальчик случайно застрелил 17-летнего друга на охоте. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в трех километрах от поселка Усть-Кара, сообщает региональное управление СКР. Мальчики охотились на гусей. Один из них, целясь, случайно выстрелил в другого. В результате подросток погиб на месте.

Вернувшись домой, мальчик сообщил о случившемся. На место происшествия направились следователи. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы», – сообщили в СКР.

Нарьян-Мар, Зоя Осколкова

Нарьян-Мар. Другие новости 03.06.20

Родители убитого во время спецоперации екатеринбуржца еще не решили, будут ли подавать в суд на Росгварию. / Посол Израиля: На Украине антисемитизм есть, а уголовного термина нет. / Лжесоцработники украли у стариков 500 тысяч под предлогом доставки продуктов (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»