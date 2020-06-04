В Британии поймали самого молодого наркоторговца – ему всего семь лет

В Великобритании поймали самого молодого наркоторговца в истории страны. Ему всего семь лет, и из-за его юного возраста он не может столкнуться с юридическими последствиями своих действий, сообщает Daily Mail.

Мальчик из Западного Йоркшира был задержан полицией в прошлом году с неуказанными наркотиками, но информация об дошла до средств массовой информации только сейчас. Однако, поскольку мальчику менее десяти лет, что является точкой отсечки для наступления уголовной ответственности в Британии, он не может быть обвинен. Однако полиция проинформировала социальные службы о поведении ребенка.

По данным The Sun, в прошлом году полиция задержала 2380 человек в возрасте до 17 лет в Англии и Уэльсе. В 2018 году малолетних правонарушителей было примерно две тысячи. Резкий рост детской преступности, вероятно, связан с местными бандами, которые пытаются таким образом замаскировать свою деятельность.

Многие дети были задержаны по подозрению в продаже так называемых наркотиков класса А, которые в Великобритании включают, например, кокаин, героин, экстази или крэк.

Большинство детей было задержано в Лондоне: 553, включая 12-летнего мальчика, который, по-видимому, был торговцем кокаином. Еще пять 13-летних продавали героин или крэк.

Лондон, Елена Васильева

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