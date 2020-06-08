В Улан-Удэ пьяный водитель сбил на тротуаре двух девочек. Одна погибла

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который в пьяном состоянии сбил на автомобиле двух 13-летних девочек, одна из которых скончалась. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ).

Следователи установили, что 7 июня подозреваемый распивал спиртные напитки со знакомыми в микрорайоне «Забайкальский» города Улан-Удэ, а потом отправился на автомобиле Mazda Familia в магазин. На большой скорости он не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому в тот момент шли две девочки 13 лет.

От полученных в результате наезда травм одна из них скончалась. Вторую с многочисленными травмами доставили в больницу. Кроме того, травмы получил находившийся в машине пассажир. При медицинском освидетельствовании у водителя в организме обнаружен алкоголь. После медицинской помощи, которая не потребовала госпитализации, мужчину поместили в изолятор.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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