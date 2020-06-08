В Дагестане автомобиль с подростками упал в ущелье

В Дагестане автомобиль упал в обрыв с высоты 150 метров. В результате погибли три подростка.

Как сообщили в местном управлении МВД, авария произошла на 2 километре автодороги «Балахани – Майданское». Машиной управлял 23-летний парень, он вез троих ребят 16, 17 и 18 лет.

Установлено, что автомобиль рухнул в ущелье с высоты 150 метров. В результате ДТП водитель и двое пассажиров от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте. Один подросток доставлен в местную больницу с различными травмами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Махачкала, Зоя Осколкова

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