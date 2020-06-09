В Красноярском крае задержали трех подростков, которые готовились стать террористами

В Красноярском крае задержаны трое 14-летних подростков за изготовление бомб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности). Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Согласно версии следствия, задержанные придерживались анархических взглядов. Подростки читали запрещенную литературу, смотрели видео с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств и «отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках», говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают «все обстоятельства совершенного преступления», расследование дела продолжается.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 09.06.20

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