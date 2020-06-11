В Словакии мужчина с ножом напал на взрослых и детей в школе

Трагическое ЧП в Словакии – сегодня днем неизвестный мужчина пришел в одну из начальных школ в городе Врутки и напал с ножом на сотрудников. Один человек был им убит, еще два ранены. Также пострадали двое детей – у них тоже диагностированы ножевые ранения.

По данным правоохранительных органов, преступнику 20 лет. Он пришел в учебное учреждение, чтобы убить директора и заместителя. Последний от полученных травм и скончался на месте.

«Полиция контролирует ситуацию. Она применила принудительные меры против взрослого злоумышленника – оружие, после чего злоумышленник умер», – сообщили в словацкой полиции.

По данным полиции, двое детей и двое взрослых, раненых в ходе происшествия, были госпитализированы.

Согласно данным портала Aktuality.sk, напавший на школу с ножом занимался установкой торговых автоматов для закусок.

Глава словацкой полиции Милан Лучанский направляется на место происшествия.

Отметим, что после пандемии коронавируса 1 июня в Словакии открылись только начальные школы – с первого по пятый классы.

Врутки, Елена Васильева

Врутки. Другие новости 11.06.20

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