В Пермском крае двое подростков утонули в реке

В Пермском крае двое детей утонули в речке. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел 9 июня. 15 и 16-летние подростки купались в реке Кордон. Нескольких детей снесло течением на глубину, где они начали тонуть. Их приятели пытались помочь, протягивая ветки.

В результате двое подростков утонули. «Один из них, принял меры к спасению утопающей девушки, но сам спастись не смог», – рассказали в СКР.

По факту гибели детей проводится доследственная проверка.

Пермь, Зоя Осколкова

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