В Пермском крае двое подростков утонули в реке

В Пермском крае двое детей утонули в речке. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Инцидент произошел 9 июня. 15 и 16-летние подростки купались в реке Кордон. Нескольких детей снесло течением на глубину, где они начали тонуть. Их приятели пытались помочь, протягивая ветки.
В результате двое подростков утонули. «Один из них, принял меры к спасению утопающей девушки, но сам спастись не смог», – рассказали в СКР.
По факту гибели детей проводится доследственная проверка.
Пермь, Зоя Осколкова
Пермь. Другие новости 11.06.20
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