Глава нижегородской стоматологии получил 3,5 года за смерть пациентки

В Нижегородской области суд вынес приговор 66-летнему бывшему директору стоматологического кабинета по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

В суде доказано, что 6 июля 2017 года в одном из частных стоматологических кабинетов Нижнего Новгорода 24-летняя пациентка проходила платное лечение. Во время процедуры она потеряла сознание. Стоматолог проводил неотложную медицинскую помощь, но она не помогла. Из-за отсутствия в клинике «Адреналина», который мог бы спасти женщине жизнь, доставленная в горбольницу пациентка скончалась в тот же день от анафилактического шока.

Подсудимый, являясь директором стоматологического кабинета и ответственным за обеспечение безопасности предоставляемых услуг, нарушил законодательство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Нижний Новгород, Иван Гридин

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