В Казани ввели режим ЧС и почти сутки тушили пожар на ГРС

В Казани ввели режим ЧС из-за взрыва на газораспределительной станции.

Взрыв произошел накануне вечером в здании операторной ООО «Газпром сжиженный газ». В результате загорелся резервуар со сжиженным газом объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние секции.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Так как станция находится за пределами жилой застройки, угрозы населению нет. Тем не менее, как сообщили в республиканском управлении МЧС, ля органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Пожар локализовали сегодня только к 11 часам мск, а о полной ликвидации последствий пожара объявили только в 16:08 мск.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Казань, Игорь Юров

Казань. Другие новости 12.06.20

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