В Волгоградской области в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств и приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом. (ч.1 ст.223.1, ч.1 ст.30, пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ).

В Волгограде ФСБ предотвратила атаку на школу

Как сообщили в пресс-службе СКР, сотрудникам областного управления ФСБ стало известно, что 14-летний школьник изготавливает у себя дома самодельные взрывные устройства (СВУ) и «Коктейли Молотова».

Силовики пресекли незаконную деятельность подростка. В ходе осмотра квартиры они обнаружили СВУ, компоненты к ним, металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к применению «Коктейлей Молотова». Школьник пояснил, что хотел воспользоваться всем этим в развлекательных целях. Однако у следствия есть основания полагать, что тинейджер готовил нападение на школу, а его жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.

Злоумышленник находится под стражей. Следователи обследовали место, где школьник испытывал самодельные взрывные устройства. Они обнаружили неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств. Подростку предъявлено обвинение. Следователи не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется. Расследование уголовного дела продолжается.

Волгоград, Иван Гридин

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