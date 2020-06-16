В Забайкалье четверо взрослых погибли, спасая девочку

В Забайкалье четыре человека утонули, спасая 15-летнюю девочку. Тело одной женщины так и не нашли. Проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел на реке Онон неподалеку от села Нижний Цасучей. Девочка попала в водоворот. Родственники кинулись ей на подмогу, к ним присоединились три рыбака.

В результате трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет утонули. До сих пор идут поиски 45-летней женщины.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции на месте инцидента провели осмотр, опросили очевидцев. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу.

Чита, Зоя Осколкова

Чита. Другие новости 16.06.20

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