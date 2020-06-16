В Сибири подросток не хотел учиться после каникул и сжег школу

17-летний ученик так не хотел идти в школу после каникул, что совершил поджог. Теперь подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в деревне Покровка Новосибирской области в январе. Мальчик тщательно спланировал преступление. Он пробрался в здание через окно, в кабинете директора отключил от сети питания компьютер и провода видеонаблюдения. После этого подросток пошел в кабинет географии, где поджег карты, висевшие на стенах. Затем школьник скрылся.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие тяжкие последствия).

«В результате действий обвиняемого было полностью уничтожено здание школы и находящееся в нем имущество на общую сумму свыше 2,3 млн рублей», – сообщили в областной прокуратуре.

Подросток признал вину и частично возместил ущерб. Теперь его судьбу решит суд.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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