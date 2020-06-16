В Ингушетии в перестрелке погибли четыре человека

В Ингушетии в ходе вооруженного конфликта были ранены несколько человек, четверо из них погибли. Участники перестрелки не поделили земельный участок.

Инцидент произошел в Назрани. По данным телеграм-канала «112», два брата не поделили землю. В перестрелке приняли участие 15 человек.

В результате четверо погибли, в том числе сотрудник Росгвардии и полицейский. Еще семь человек были ранены и попали в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нальчик, Зоя Осколкова

Нальчик. Другие новости 16.06.20

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