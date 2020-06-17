В Марий Эл два ребенка утонули в пруду, катаясь на плоту

Два мальчика 12 и 14 лет утонули в Марий Эл. Следователи проводят проверку по факту гибели детей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Трагедия произошла в Куженерском районе. Дети катались по пруду на плоту, в какой-то момент он перевернулся. Мальчики не смогли выбраться из воды и утонули.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.
Йошкар-Ола, Наталья Аникина
Йошкар-Ола. Другие новости 17.06.20
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