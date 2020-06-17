В Марий Эл два ребенка утонули в пруду, катаясь на плоту

Два мальчика 12 и 14 лет утонули в Марий Эл. Следователи проводят проверку по факту гибели детей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в Куженерском районе. Дети катались по пруду на плоту, в какой-то момент он перевернулся. Мальчики не смогли выбраться из воды и утонули.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Йошкар-Ола, Наталья Аникина

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