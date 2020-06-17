В Сочи спасателям пришлось разобрать машину, чтобы достать змею

Жительница поселка Солоники района Большого Сочи увидела, как в ее автомобиль забралась змея. Спасателям пришлось разобрать машину, чтобы выпустить пресмыкающееся.

Женщина заметила торчащий из-под капота хвост и позвала на помощь. Сосед пытался вытащить змею, но потерпел неудачу. Тогда к делу подключились спасатели.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сняли фару автомобиля, открутили передний бампер и только после этого, используя металлическую конструкцию, смогли достать полоза из-под капота машины.

«Змею отпустили в ее среду обитания», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 17.06.20

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