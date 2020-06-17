Махинировавшие с материнским капиталом в Томской области мошенники ответят в суде

В Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению организованной группы из 8 лиц в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.159.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году житель Кемерово создал и возглавил преступную группу, в которую вошли горожане, а также жители Томска. С 2017 по март 2019 года злоумышленники пользовались доверием граждан, которые рассчитывали получить материнский капитал. В общей сложности им удалось похитить порядка 10 млн рублей.

Двое участников преступной группы, в том числе её организатор, находятся под стражей, в отношении шести обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Томск, Иван Гридин

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