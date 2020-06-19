Скончался экс-губернатор Чувашии Игнатьев

Ушел из жизни бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, сообщил врио руководителя региона Олег Николаев. В конце мая его госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА «Новости», он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В конце января 2020 года президиум генсовета «Единой России» исключил главу Чувашии из партии. Затем президент России Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия. «Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, он – вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно – уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», – пояснил Путин.

Игнатьев родился 8 января 1962 года. В 1999 году был избран главой самоуправления Чебоксарского района республики. В 2002 году занял пост первого зампреда кабинета министров – министра сельского хозяйства Чувашии. Чувашию он возглавил в 2010 году.

Москва, Иван Гридин

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