В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми пропавших детей

В Карачаево-Черкесии обнаружили в реке тела брата с сестрой, которые попали три дня назад, сообщает пресс-служба СКР.

Шестилетний мальчик и его одиннадцатилетняя сестра, проживавшие неподалеку от аула Бесленей Хабезского района, с разрешения матери 16 июня ушли к реке Большой Зеленчук. Домой дети не вернулись.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Пропавших малышей искали полицейские и волонтеры. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в республику криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в поисках детей.

В результате тела мальчика и девочки нашли в правом притоке Большого Зеленчука. Расследование обстоятельств исчезновения детей взял на контроль СКР.

Черкесск, Зоя Осколкова

Черкесск. Другие новости 19.06.20

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