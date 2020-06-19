Жители Сочи составили коллективную жалобу на медведя

ФГБУ «Сочинский национальный парк» получил жалобу на бурого медведя от местных жителей. Зверь крадет домашних животных и разоряет ульи пасечников.

На бурого медведя пожаловались жители поселка Верхний Юрт, передает «Интерфакс». «В это время в Сочи медведи всегда приходят к людям за едой. Недавно медведь утащил козу, разорил четыре улья, постоянно хищники воруют у людей кроликов, птицу, часто разоряют виноград», – рассказал начальник отдела по охране животного мира, старший охотовед ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

Дело в том, что в лесу сейчас нет достаточной кормовой базы. Основная пища медведей – каштан, бук, ягоды еще не созрели.

Охотовед посоветовал огородникам убирать с территории отходы, которые запахом могут привлечь хищников. «Если есть фруктовые деревья и виноград, необходимо за забором расчищать территорию, потому что никакой зверь не любит открытое пространство. Пасечникам мы рекомендуем устанавливать электрозабор, который является отличной защитой от диких зверей», – отметил Пруидзе.

По его словам, в истории Сочи есть пример, когда медведица убила женщину. Теперь если дикий зверь зайдёт в дом и будет угрожать жизни людей, его могут отстрелить, однако для этого необходимо получить лицензию

На территории Сочинского национального парка, который расположен на площади порядка 200 га, обитают порядка 300 бурых медведей.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 19.06.20

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