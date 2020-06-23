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Вторник, 23 июня 2020, 11:20 мск

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Блогер нашел труп в чемодане, снимая видео для TikTok

В американском городе Сиэтл подростки нашли труп в чемодане, когда снимали видео для соцсети TikTok. Прибывшие на место полицейские подтвердили, что блогеры обнаружили человеческие останки.

Как сообщает Fox News, подростки увидели странный предмет на берегу. Сначала они думали, что это шутка и в чемодане спрятаны деньги. Подойдя поближе, друзья почувствовали неприятный запах и откинули крышку чемодана палкой, внутри находился черный пакет.

Подростки вызвали полицию, правоохранители вскрыли пакет и обнаружили части тела человека. Блогер вставил скриншот новости о том, что в том самом чемодане был найден труп.

Парень был шокирован тем, что нашел тело. «Произошло довольно травматичное событие, которое изменило мою жизнь», – написал он на своей странице в соцсети.

Сиэтл, Зоя Осколкова

Сиэтл. Другие новости 23.06.20

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