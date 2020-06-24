Аэробус разбился в Карачи, потому что пилоты обсуждали коронавирус

Крушение пакистанского самолета Airbus A320, упавшего в густонаселенном районе южно-пакистанского города Карачи в мае, произошла по вине пилотов и авиадиспетчеров. Об этом заявил в среду министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан. В результате трагедии погибло 97 человек.

«К сожалению (...) дискуссия все время вращалась вокруг коронавируса», – сообщил прессе Хан по итогам расшифровки записей «черного ящика» из кабины пилотов. Из них следует, что оба пилота не занимались пилотированием самолета. «Коронавирус доминировал в их сознании. Их семьи были затронуты болезнью и они все время говорили о коронавирусе», – добавил министр. Он также сказал, что пилот и второй пилот были опытными и с медицинской точки зрения годными, то есть законно допущенными к полету.

Предварительный отчет Управления гражданской авиации Пакистана (CAA) уже содержал подозрение, что авария произошла из-за человеческой ошибки. Экипаж машины превысил безопасную посадочную скорость на расстоянии девяти километров от аэропорта. Кроме того, самолёт находился на слишком большой высоте для посадки, о чем экипаж предупредили диспетчеры. Они призвали пилота прервать посадку, сделать круг налево и повторить посадку.

Однако пилот проигнорировал вызов. Несмотря на то, что у него было топливо еще на 70 минут полета, он продолжал приземляться, сообщает пакистанское телевидение Geo.

Попытка приземлиться в первый раз привела к тому, что лайнер три раза коснулся взлетной полосы, но не сел. Зато коснулся двигателями земли, летели искры. После третьего контакта со взлетно-посадочной полосой пилот снова поднял машину, пытаясь сделать еще один круг и приземлиться второй раз.

Но левый двигатель уже был деформирован, из него шел дым. Через семь минут после неудачно первой посадки задымился второй двигатель. Масло и гидравлическая жидкость вытекли из поврежденных двигателей, они перестали работать. Об этом пилот сообщил диспетчерской башне: Airbus не поднимался на высоту 1000 метров, как того требует башня, а набрал всего 600 метров.

В результате самолёт упал на окраине Карачи, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы.

Карачи, Елена Васильева

Карачи. Другие новости 24.06.20

Политологи прокомментировали призыв члена избиркома не голосовать за Конституцию. / Хакеры слили в Сеть данные миллионов пользователей Telegram. / «Позорный плебисцит»: член избирательной комиссии призвал ямальцев не голосовать за Конституцию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»