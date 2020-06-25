У берегов Норвегии село на мель российское судно

В берегов Норвегии сел на мель российский траулер. На борту находится 35 членов экипажа. Об этом сообщает газета Nordlys.

Инцидент произошел в районе острова Арнойя в губернии Тромс. Спасательные суда, которые находятся рядом, сообщают, что внутрь траулера поступает вода. По всей видимости, корпус судна поврежден.

По словам представителя центрального спасательного управления Борда Мортенсена, у терпящего бедствие российского судна дежурят две норвежских лодки. Кроме того, к месту вылетел вертолет со спасателями.

По данным телекомпании NRKO, на мель сел рыболовный траулер «Кокшайск». На его борту находится 35 человек.

Осло, Зоя Осколкова

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