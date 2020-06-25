Сын мешал пьянствовать: в Кирове мать получила 15 лет колонии за жестокое убийство ребенка

Суд в Кирове вынес приговор местной жительнице, жестоко расправившейся со своим двухлетним сыном. Женщина получила 15 лет колонии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия и суда, 14 августа прошлого года 30-летняя жительница Кирова вместе со своим 2-летним сыном пришла в гости к знакомым. Во время пьяного застолья мальчик стал проситься на улицу, пытался открыть входную дверь, что не понравилось матери. Женщина схватила нож и несколько раз ударила сына. От ранений малыш скончался на месте.

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала детоубийцу вменяемой.

Суд признал женщину виновной в убийстве малолетнего сына и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Киров, Наталья Петрова

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