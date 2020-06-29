В Хакасии ураган срывал крыши с домов и рушил балконы

В минувшие выходные мощный ураган обрушился на Хакасию. Ливневый дождь и штормовой ветер стали причинами многих разрушений. Инспекторы республиканского Минстроя оценивают ущерб, нанесенный стихией.

Ливень затопил придомовые территории и подъезды, наблюдаются провалы грунта. Самый большой урон нанесен Абакану. В столице порывы ветра повредили линии электропередач на нескольких улицах, были повалены деревья. Также пострадали несколько муниципалитетов Хакасии.

Местные жители сообщили, что из-за ненастья были разрушены балконы жилых зданий. На нескольких домах повредило кровлю, сильный дождь привел к протечкам крыш.

В настоящее время инспекторы департамента жилищного надзора минстроя Хакасии работают на местах происшествий, проводят обследования и предварительную проверку поврежденных объектов, сообщается на сайте ведомства.

По информации Хакасского гидрометцентра, 29 июня в республике ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.

Абакан, Зоя Осколкова

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