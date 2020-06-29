Под Тулой обнаружили мертвой 13-летнюю девочку

В Тульской области обнаружили тело 13-летней девочки, которую объявили пропавшей три дня назад. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Об исчезновении подростка стало известно 25 июня. Девочка, проживающая в поселке Бородинский Киреевского района, ушла из дома и не вернулась.

В поисках принимали участие следователи, полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Тело ребенка нашли в лесопосадке вблизи поселка.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). «Следователем производится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки, осуществляются следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего», – сообщили в региональном управлении СКР.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 29.06.20

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