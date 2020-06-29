В Финляндии один человек пострадал при взрыве в театре

В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре. По предварительным данным, пострадал один человек. Более 100 сотрудников и актеров были эвакуированы.

Финские СМИ уточняют со ссылкой на спасателей, что взрыв произошел в техническом помещении. В этот момент там велись ремонтные работы.

В результате взрыва один человек получил травмы, его госпитализировали. Кроме того, из здания эвакуировали более 100 человек. В театре сейчас идет подготовка к следующему сезону и репетиции.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Причина взрыва устанавливается.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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