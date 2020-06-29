Airbus-320 экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя

В аэропорту Платов в Ростове-на-Дону в понедельник, 29 июня, совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus-320 авиакомпании S7. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

У лайнера отказал левый двигатель во время рейса Москва – Ростов. Самолет благополучно сел в аэропорту пункта назначения.

В связи с экстренной посадкой А-320 прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, отметили в надзорном ведомстве.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 29.06.20

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