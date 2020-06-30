На руднике в Якутии произошел пожар

В Якутии на руднике «Интернациональный» компании АЛРОСА произошел пожар. В момент возгорания в выработке находилось 98 человек.

О пожаре сообщило региональное управление МЧС. «На месте происшествия работает два отделения «Якутского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», в составе 15 человек и двух единицы техники, а также оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона», – отметили в ведомстве.

В АЛРОСА уточнили, что задымление обнаружил машинист во время работы техники. О случившемся он сообщил диспетчеру, а затем применил штатный огнетушитель.

Пострадавших в результате ЧП нет, жалоб на состояние здоровья от сотрудников рудника не поступало. «После проверки горных выработок, расположенных рядом с очагом возгорания, на отсутствие следов задымления, работы продолжились в штатном режиме», – отметили в компании.

Якутск, Зоя Осколкова

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