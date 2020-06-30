Под Нижним Новгородом в пожаре погибли бабушка с тремя внуками

В Нижегородской области произошел пожар. Жертвами стали бабушка и трое ее внуков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в деревне Ягодная Пильнинского района. Менее чем через час пожарные потушили пламя. На месте были обнаружены тела четырех погибших, из них трое детей.

По предварительным данным, в огне погибли женщина 1960 г.р. и ее трое внуков 2009, 2015 и 2018 г.р., уточнили в региональном управлении СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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