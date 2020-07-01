В Ростове-на-Дону столкнулись два судна

У городской набережной в Ростове-на-Дону столкнулись два судна. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел на реке Дон недалеко от Ворошиловского моста утром 1 июля. Происшествие успели запечатлеть очевидцы. Сухогруз протаранил стоящий у причала корабль.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как сухогруз не может остановиться и врезается в другое судно. В результате его полностью разворачивает.

По данным местных СМИ, в водной аварии люди не пострадали. Нанесенный ущерб еще предстоит оценить.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 01.07.20

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