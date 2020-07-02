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Четверг, 2 июля 2020, 15:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Татарстане поймали полицейского, скрывавшегося после изнасилования несовершеннолетней

В Татарстане задержали экс-полицейского, который изнасиловал 16-летнюю девушку и пустился в бега. Решается вопрос об аресте преступника.

Известно, что инспектор ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району Радик Бадретдинов познакомился со своей жертвой в соцсетях в феврале 2020 года. Он пригласил девушку на свидание, а когда она села к нему в машину, изнасиловал.

Полицейский узнал о том, что его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и скрылся. Он три месяца избегал правосудия. Из органов внутренних дел Бадретдинова уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство.

Казань, Зоя Осколкова

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