В Гвинейском заливе пираты похитили россиян с немецкого судна

В территориальных водах Бенина пираты захватили экипаж контейнеровоза, в том числе троих граждан России. Злоумышленники держали людей в плену, требуя выкуп.

Известно, что нападение произошло в 4 милях от порта «Котону», сообщает портал 5-tv.ru. На судне, принадлежащем немецкой компании, среди других находились три российских моряка: 60-летний старпом и 62-летний электромеханик из Санкт-Петербурга, а также 41-летний старший механик из Новосибирска.

Преступники требовали выкуп в размере 350 тысяч долларов. По данным издания, деньги они так и не получили, но отпустили пленников.

Стоит отметить, что нападения пиратов в Гвинейском заливе – нередкое явление. В последнее время преступники расширили радиус действий, отходя от берега на 100-120 миль на моторных лодках. При этом системной борьбы с пиратами в Гвинейском заливе не ведется.

Порто-Ново, Зоя Осколкова

Порто-Ново. Другие новости 03.07.20

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