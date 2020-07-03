В Турции начался суд по убийству журналиста Джамала Хашогги

Двадцать граждан Саудовской Аравии заочно предстали перед судом за убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Среди тех, кого судят, два бывших главных помощника могущественного наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, напоминает BBC.

Хашогги был ярым критиком принца. Саудовская Аравия провела отдельное судебное разбирательство по поводу убийства, которое подверглось резкой критике.

Суд в Стамбуле последовал за международным протестом по поводу убийства, которое бросило тень на репутацию принца.

Турецкая прокуратура обвиняет бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмеда аль-Асири и советника по СМИ королевского суда Сауда аль-Кахтани в том, что он руководил операцией и дал команду саудовской ударной группе убить журналиста.

Остальные 18 обвиняемых обвиняются в удушении Хашогги, останки которого не были найдены. Турецкие официальные лица говорят, что его тело было расчленено и вывезено на неизвестный участок.

Журналист, который проживал в США, вошел в консульство чтобы поменять документы, необходимые для предстоящей свадьбы.

Его невеста Хатис Ченгиз участвует в судебном процессе вместе со специальным докладчиком ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая напрямую связала наследного принца с убийством, сообщает агентство AFP.

Власти Саудовской Аравии первоначально отрицали какую-либо причастность к этому делу, но позже назвали его несогласованной операцией, которая произошла под давлением чувств, вышедших из-под контроля.

В декабре суд в Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни и трое к тюрьме за убийство Хашогги, но суд был закрытым, имена обвиняемых и осужденных названы не были.

Стамбул, Елена Васильева

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