В Сибири полностью сгорела деревянная церковь XIX века

В Томской области произошел пожар в деревянном храме иконы Божией Матери «Одигитрия». Старинная церковь сгорела полностью. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В момент возгорания в храме никого не было, эвакуация не потребовалась, пострадавших нет. В тушении огня задействовали более 30 человек и свыше 10 единиц техники. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.

Местные жители говорят, что пожар возник из-за удара молнии. Причина устанавливают специалисты.

В МЧС добавили, что «от теплового потока на месте происшествия и разлетающихся иск существовал риск распространения огня на расположенные рядом восемь жилых домов». Благодаря оперативным действиям пожарных и помощи местных жителей этого удалось избежать.

Храм иконы Божией Матери «Одигитрия» был построен в 1873 году. На протяжении 65 лет богослужения в нем не проводились. Полностью здание церкви восстановили только в 2000-х годах.

Томск, Зоя Осколкова

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