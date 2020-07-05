Шквальный ветер повалил деревья на палаточный лагерь, погибла женщина

В Красноярском крае ночью прошел грозовой фронт. В результате повалило несколько деревьев в популярном месте отдыха. По последним данным, один человек погиб, пятеро пострадали.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в Дзержинском районе, на озере Маслеево. Местные жители приезжают сюда отдыхать и разбивают палаточные лагеря.

Буря разыгралась ночью, когда люди спали. Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. «В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы (в том числе 14-летний подросток). Повреждены около 20 машин и 10 палаток», – уточнили в МЧС.

В настоящее время спасатели закончили расчищать территорию от завалов, они также распилили поваленные деревья. Всего к ликвидации последствий стихии были привлечены 33 человека, 10 единиц техники.

В СУ СКР по Красноярскому краю сообщили, что погибшая – 33 летняя жительница города Иланский. Дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13- летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться, тело матери без признаков жизни достали туристы. Проводится проверка.

Красноярск, Зоя Осколкова

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