Несколько рабочих погибли при обрушении строящегося торгового центра

В городе Зуевка Кировской области произошло ЧП на стройке. По предварительным данным, погибли трое рабочих. Возбуждено уголовное дело.

Во время строительных работ произошло обрушение перекрытий возводимого здания, сообщили в региональном управлении СКР. Точное количество погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

В областном правительстве отметили, что пострадали четверо рабочих, травмы троих были смертельными. Четвертого доставили в центральную районную больницу. «На месте работают спасатели и бригада скорой помощи. Правительство Кировской области держит ситуацию на контроле. Отметим, стройка была огорожена, доступ посторонним лицам был закрыт», – добавили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди). На месте происшествия работают следователи, в офисе строительной компании изымают документацию.

Торговый центр должны были сдать в эксплуатацию к осени 2020 года.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 05.07.20

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