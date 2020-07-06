Под Ростовом потерпел крушение вертолет, один человек погиб

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел в поселке Кирсалово. С вертолета обрабатывали рисовые чеки. Причина аварии выясняется. По предварительно информации, у Ми-2 отказал двигатель, машина рухнула в воду.

По данным спасателей, в результате ЧП погиб человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.

В настоящее время на месте аварии работают 17 человек и пять единиц техники. Вертолет поднимают из воды.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 05.07.20

Следователи рассказали, как начался пожар, где погибли два качканарца. / Несколько рабочих погибли при обрушении строящегося торгового центра. / В Качканаре на пожаре погибли два человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»