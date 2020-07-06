В Красноярском крае главврач ушел в отставку после проверки в больнице

В Красноярском крае пациенты Уярской районной больницы пожаловались на плохие условия. По итогам проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, главный врач ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте краевого минздрава.

Пациенты районной больницы в Уяре пожаловались на плохие условия содержания. Они заявили, что в клинике нет аппаратов ИВЛ, не хватает сотрудников, не соблюдаются санитарные условия. 3 июля стало известно, что в учреждении скончались врач-гинеколог и водитель скорой помощи. У них выявили коронавирус.

На место выехали специалисты минздрава, включая главного внештатного специалиста-инфекциониста края. Проверка показала, что в больнице нерационально используются имеющиеся кадровые ресурсы. «Администрацией учреждения не организованы в требуем объеме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидемического процесса, персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведется статистика», – сообщает ведомство.

В настоящее время в больнице проводится расследование причин случаев заражения персонала коронавирусной инфекцией совместно с управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю. «По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения», – отметили в минздраве.

Красноярск, Зоя Осколкова

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