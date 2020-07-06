Жительница Кубани убила ребенка за громкую музыку

На Кубани задержали женщину по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. По данным следствия, 28-летняя жительница станицы Баговской Мостовского района Краснодарского края расправилась с ребенком за то, что он включил громкую музыку.

Преступление было совершено в начале мая прошлого года. Мальчик вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. Родители обратились в полицию. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемую в убийстве школьника вычислили спустя год. Ею оказалась сожительница дяди пропавшего мальчика. Женщину задержали. Подозреваемая рассказала, что днем 10 мая 2019 года мальчик пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Ребенок громко слушал музыку в то время, когда малолетние дети женщины спали. На этой почве между мальчиком и подозреваемой произошел конфликт, в ходе которого женщина задушила ребенка.

Задержанной предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия суд санкционировал ее арест. Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

Краснодар, Наталья Петрова

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