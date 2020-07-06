В Волгоградской области от удара током в фонтане погибла девочка

Волгоградской области по факту гибели 9-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, трагедия произошла около 17:00 в центральном парке станицы Березовской Даниловского района, куда девочка пришла с подругой. Взрослых с ними не было.

Играя, девочка уронила кепку в фонтан и решила ее достать. Для этого она залезла в фонтанную чашу и оказалась под воздействием электрического тока. Подруга попыталась вытащить ее из фонтана на землю, но не справилась. Подоспевшие взрослые извлекли девочку из фонтанной чаши, но спасти ее не смогли.

По данным следствия, причиной короткого замыкания в воде могли стать сбои и неполадки в работе электрооборудования, обеспечивающего работу фонтана. Следователи выясняют все обстоятельства лучившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 06.07.20

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