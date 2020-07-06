Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов чартера из Люксембурга

В Новосибирске пилоты лайнера, летевшего из Люксембурга, сообщили о попытках ослепления их лазером. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел по время чартерного рейса маршруту Люксембург – Новосибирск – Чанжоу. Неизвестные направили лазер на кабину пилотов с левой стороны.

Отмечается, что в этот момент самолет разворачивался при заходе на посадку. Светили из жилых массивов городского района Горский.

Инцидент не повлиял на безопасность. Пилотам удалось успешно посадить самолет.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 06.07.20

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