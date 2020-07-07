В Бурятии полицейские избили подозреваемого в краже подростка

В Улан-Удэ три сотрудника местного отдела полиции были задержаны за избиение 17-летнего юноши. Возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, 4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка. Юношу подозревали в краже.

Правоохранители применили недозволенные методы дознания, причинив задержанному телесные повреждения. Подросток попал в больницу с травмами, где и рассказал, что его избили полицейские.

«Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в Следственном комитете. Расследование продолжается.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 07.07.20

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